La Tunisie et la BAD signent une convention de financement de 81,9 millions d’euros destinÃ©s Ã  l’amÃ©lioration de la qualitÃ© des eaux traitÃ©es

La Tunisie et la BAD signent une convention de financement de 81,9 millions d’euros destinés à l’amélioration de la qualité des eaux traitées

La ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi, et la directrice générale du bureau régional de la BAD (Banque africaine de développement), Malline Bloomberg, ont signé ce mercredi 31 janvier à Tunis, une convention de financement ente la Tunisie et la banque d’une valeur de 81,9 millions d’euros, soit 276 millions de dinars, et ce en présence, de la ministre de l’Environnement, Leïla Chikhaoui, et du PDG de l’Office national de l’Assainissement, Abdelmajid Bettaïeb.

Ce financement sera consacré au projet d’amélioration de la qualité des eaux traitées, pour appuyer la lutte contre les changements climatiques, que l’Office national d’assainissement (ONAS) va en superviser la réalisation pendant la période 2024 – 2028.

Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appui du rendement du secteur de l’assainissement, et de maitrise de l’énergie utilisée dans ce domaine, à travers l’utilisation de l’énergie solaire et ce dans 19 stations d’assainissement répartis sur onze gouvernorats, ce qui permettra d’améliorer la qualité de la vie pour plus de 670 mille citoyens.

Ce projet va contribuer à produire des eaux triplement traitées, et conformes aux normes, ce qui permet leur réutilisation dans le domaine agricole, notamment en matière de production des aliments pour bétail, et de mise à disposition des fourrages, et ce à la lumière des changements climatiques et du déficit hydrique qui en découle…

