La Tunisie et la Corée du Sud unissent leurs forces pour l’innovation numérique

À l’invitation du ministre coréen des Sciences et des Technologies de l’information et de la communication, Nizar Ben Neji, ministre tunisien des Technologies de la communication, participe au Forum mondial des leaders des TIC (Global ICT Leadership Forum) à Séoul. Cette dixième édition du forum se déroule en parallèle avec le premier Sommet Corée-Afrique, les 4 et 5 juin 2024, sous le thème « Renforcer la solidarité Corée-Afrique par l’innovation numérique ». L’événement rassemble 13 ministres africains chargés des technologies de l’information, de la communication et de la numérisation.

Ce forum vise à discuter des stratégies de solidarité pour atteindre les objectifs de développement durable en renforçant l’innovation numérique. Il aborde également l’avenir de la coopération entre la Corée et l’Afrique à l’ère de la numérisation, en échangeant les meilleures pratiques et les expériences réussies dans ce domaine.

À cette occasion, un mémorandum d’accord a été signé entre le ministère tunisien des Technologies de la communication et le ministère coréen des Sciences et des Technologies de l’information. Cet accord vise à renforcer la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, notamment en soutenant la transformation numérique et en développant les services de gouvernement électronique. L’accent sera mis sur la mise en œuvre d’applications numériques dans divers secteurs tels que la santé numérique, le transport intelligent et l’éducation utilisant les technologies modernes.

La Corée du Sud, classée troisième au monde en matière de gouvernance électronique et d’adoption de technologies modernes, apportera son expertise pour améliorer les infrastructures de réseaux à haut débit et déployer des services 5G en Tunisie. Ce partenariat prévoit également l’échange de connaissances et l’application des technologies avancées dans les domaines du cloud computing, du big data, de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle.

