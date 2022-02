La Tunisie exprime son attachement Ã  l’UMA, en tant que choix stratÃ©gique, Ã  l’occasion de son 33Ã¨me anniversaire

La Tunisie exprime son attachement à l’UMA, en tant que choix stratégique, à l’occasion de son 33ème anniversaire

A l’occasion du 33ème anniversaire de l’Union du Maghreb arabe, en ce 17 février 2022, la Tunisie exprime sa fierté de cet acquis historique, et rappelle « ses positions constantes en faveur de l’UMA, en tant que choix stratégique ».

La Tunisie réitère, dans un communiqué des Affaires étrangères, son attachement et son souci enraciné « à œuvrer avec l’ensemble des pays maghrébins, en vue de raffermir les liens de la fraternité, de la coopération et du partenariat dans tous les domaines, ce qui est de nature à donner un nouvel élan à la marche de l’union, à mettre à disposition les causes de la force et de l’immunité pour faire face aux défis grandissants, gagner les paris du développement, du progrès, et consolider les attributs de la sécurité et de la stabilité.

Partant de sa foi dans la communauté des destins entre les pays de la région, la Tunisie affirme l’importance de la conjugaison des efforts en vue de surmonter les difficultés, afin que l’action maghrébine commune soit hissée aux meilleurs niveaux, ce qui est à même « de concrétiser les aspirations des peuples maghrébins pour plus de complémentarité et d’intégration ».

Gnetnews