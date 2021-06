La Tunisie instaure des mesures gÃ©nÃ©rales, et dâ€™autres spÃ©cifiques du 26 Juin au 11 juillet, dont confinement gÃ©nÃ©ral et durcissement du couvre-feu

La Tunisie instaure des mesures générales, et d’autres spécifiques du 26 Juin au 11 juillet, dont confinement général et durcissement du couvre-feu

La porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane, a annoncé ce vendredi 26 juin, les nouvelles mesures prises au terme de la réunion de l’instance nationale de lutte contre le Coronavirus.

Lors d’une conférence de presse tenue cet après-midi au palais du gouvernement de la Kasbah, Ben Slimane a indiqué que ces nouvelles dispositions s’appliqueront au cours de la période allant du samedi 26 Juin à minuit jusqu’au dimanche 11 juillet à 0 heures. Elles comportent des mesures générales qui seront mises en place sur l’ensemble du territoire national, et des mesures spécifiques destinées aux régions, selon l’évolution de la situation épidémiologique.

Les mesures générales concernent la poursuite des dispositions déjà adoptées à travers toute la République :

*Instauration d’un couvre-feu de 22h à 5h du matin, le jour suivant ;

*Application des mesures de prévention : port du masque, distanciation, hygiène des mains, aération…avec l’élaboration d’une charte en collaboration avec les organisations nationales pour faire respecter de telles mesures ;

*Application des protocoles sanitaires dans les locaux ouverts au public, hôtels, salles des fêtes, cafés, restaurants, etc. en se limitant à une capacité de 30 % dans les espaces fermés, et 50 % dans les espaces ouverts ;

*Interdiction de la Chicha et du jeu des cartes ;

*Application des protocoles sanitaires dans les maisons de culte et sur les lieux de travail ;

*Poursuite de la sensibilisation et de la campagne de vaccination adaptée aux catégories et aux régions.

*Les mesures spécifiques relèvent des prérogatives des gouverneurs, et concernent les délégations et gouvernorats, à la lumière des données épidémiques présentées par le ministère de la Santé.

Le gouverneur est tenu de réunir immédiatement la commission régionale de lutte contre les catastrophes et d’organisation des secours dans 04 cas de figure :

*1er cas de figure : Il devra décréter un confinement général, et isoler les gouvernorats et les délégations où le taux d’incidence du virus est de 400 cas sur 400 mille habitants, pendant les 14 derniers jours ;

*2ème cas de figure : Il devra décréter un confinement ciblé dans les régions où le taux d’incidence est entre 300 et 400 cas sur 100 mille habitants au cours des 14 derniers jours ;

*3ème cas de figure : il devra décider un confinement ciblé dans les gouvernorats et délégations dont le taux d’incidence est entre 200 et 300 cas ;

*4ème cas de figure : application des mesures générales et protocoles sanitaires dans les gouvernorats et délégations où le taux d’incidence est de 200 cas sur 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours.

Dans les régions où un confinement général ou ciblé est instauré, le couvre-feu s’étalera de 20h à 5h du matin, le jour suivant.

Le confinement général requiert notamment l’interdiction des déplacements de et vers la région concernée, la fermeture des locaux ouverts au public, excepté ceux des denrées alimentaires, interdiction des fêtes publiques et privées, suspension des manifestations culturelles, sportives, ainsi que fermeture des mosquées.

Les établissements publics et collectivités locales…devraient assurer, le cas échéant, un service minimum.

Les déplacements des personnes concernées par les examens nationaux seront autorisés, et les opérations d’approvisionnement de denrées alimentaires, des équipements médicaux, ainsi que les services vitaux se poursuivront.

Le gouverneur devra également soumettre la décision à la présidence du gouvernement avant qu’il ne la rende publique.

Le confinement ciblé requiert, quant à lui, d’enlever les chaises et d’interdire la consommation dans les locaux ouverts au public à partir de 16 H. Il prévoit également l’interdiction des fêtes publiques et privées et la suspension de la fréquentation des mosquées.

Gnetnews