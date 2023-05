Tunisie : « Aucune partie ne doit se conduire contrairement à la politique tracée par le président de la république » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a appelé à la nécessité de parfaire la coordination entre les ministères, étant donné que les différents secteurs sont indissociables, et que l’Etat tunisien en est un.

Lors d’un entretien hier, jeudi 04 Mai, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden, autour de l’action du gouvernement au cours des tout derniers jours, le chef de l’Etat a affirmé « la nécessité pour tout responsable, d’avoir le sentiment, à tout moment, qu’il est au service de l’Etat tunisien, et de la collectivité nationale, et d’être un exemple en matière de discipline et de rigueur soit dans son travail, soit à l’extérieur ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle social de l’Etat ; « la Tunisie n’accepte pas de quelconques injonctions de quelque partie que ce soit, les solutions devraient émaner de la volonté populaire tunisienne, et devraient être purement tunisiennes, au service de la majorité appauvrie, laquelle a souffert et souffre encore d’indigence et de pauvreté ».

Il a ajouté que « les déclarations, issues de l’étranger, n’engagent que leurs auteurs, il n’est de droit de personne de contraindre l’Etat à ce que le peuple n’accepte pas, comme il n’est de droit d’aucune partie en Tunisie de se conduire, contrairement à la politique tracée par le président de la république ».

« Celui qui pense qu’il travaille sous l’ancienne constitution se trompe d’histoire, et celui qui veut s’asseoir entre deux chaises, il ferait mieux de n’assumer aucune responsabilité », a-t-il asséné en substance.

