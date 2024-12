La Tunisie prÃ©pare ses premiers projets d’hydrogÃ¨ne vert pour 2030

La Tunisie prépare ses premiers projets d’hydrogène vert pour 2030

Le Secrétaire d’État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, a annoncé lundi à Gabès que les premiers projets tunisiens de production d’hydrogène vert et de ses dérivés verront le jour à partir de 2030. Lors de l’ouverture du Forum international sur l’hydrogène vert et ses dérivés, organisé par le Pôle Industriel et Technologique de Gabès, il a précisé que des accords ont été signés avec plusieurs investisseurs internationaux, actuellement en phase d’élaboration des études nécessaires pour leurs projets.

Chouchane a souligné que la région de Gabès jouera un rôle clé dans cette stratégie nationale, grâce à sa proximité avec les sites de production d’énergies renouvelables et à son port commercial stratégique, qui servira de lien entre les centres de production et les marchés d’exportation.

La production d’hydrogène vert reposera principalement sur les énergies renouvelables et l’utilisation d’eau dessalée provenant de la mer, a-t-il ajouté.

L’organisation de ce forum s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement de l’Hydrogène Vert, adoptée en mai 2024 et visant des objectifs à l’horizon 2050. L’événement a rassemblé des experts académiques, industriels et professionnels engagés dans la transition énergétique et la production de cette nouvelle source d’énergie propre.

Gnetnews