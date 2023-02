La Tunisie promeut son Sahara, en tant que destination touristique Ã  part entiÃ¨re !

La Tunisie promeut son Sahara, en tant que destination touristique à part entière !

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine, a évoqué les programmes visant à promouvoir le tourisme saharien et oasien, à l’instar de « la route cinématographique, » « la route gastronomique », et « la route de randonnée », outre des manifestions de promotion, à caractère sportif, culturel et artistique.

Une séance de travail s’est tenue hier, mercredi 08 février, dans le cadre du suivi des propositions et résultats de la conférence nationale de promotion du tourisme saharien et oasien, tenue le 09 novembre 2022, visant à mettre en place un plan de promotion de ce produit touristique dans le pays, indique ce jeudi le ministère du Tourisme, dans un communiqué.

Le ministre du Tourisme a plaidé pour la promotion du Sahara, en tant que destination touristique à part entière, chose devant être inscrite dans le futur plan d’action. Celui-ci devra favoriser le lancement de projets adaptés aux spécificités des différentes régions, de manière à promouvoir un tourisme saharien et oasien durable, a-t-il dit en substance.

Belhassine a appelé à faciliter et développer l’accès aux destinations, nichées au milieu du Sahara et des oasis, à travers la redynamisation du trafic aérien et des aéroports implantés dans les régions, ainsi que des passages frontaliers, la consolidation du parc du transport touristique, et le développement de circuits touristiques reflétant les spécificités de la région, ainsi que la valorisation de l’artisanat.

Il a insisté sur la nécessité de lancer des projets touristiques adaptés aux spécificités du Sud tunisien, qui sont de nature à contribuer à diversifier l’offre touristique et à redynamiser la région dans son ensemble, à l’instar des maisons d’hôte, des hébergements de familles, des campements touristiques, des restaurants et de l’animation touristiques.

Gnetnews