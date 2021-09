La Tunisie reÃ§oit six ambulances et deux camions rÃ©frigÃ©rÃ©s de lâ€™Union europÃ©enne

La Tunisie reçoit six ambulances et deux camions réfrigérés de l’Union européenne

Le ministère de la Santé a reçu un nouveau lot d’ambulances et de camions réfrigérés de l’Union européenne.

Une cérémonie s’est tenue hier après-midi, mardi 31 août, en présence du chargé du ministère de la Santé, Ali Mrabet, et de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, pour la réception de ce nouveau lot de matériel roulant, constitué de six ambulances et de deux camions réfrigérés.

Ce nouvel arrivage s’inscrit dans le cadre du programme « Santé Aziza », financé par l’Union européenne pour l’appui de 13 gouvernorats prioritaires.

Ce programme sera mis en exécution pendant les 4 prochaines années, pour réaliser les objectifs stratégiques de la politique sanitaire nationale.

Ali Mrabet s’est dit soulagé du niveau des relations privilégiées et de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne dans le domaine sanitaire, se félicitant de l’augmentation du financement de cette deuxième phase et de la généralisation du programme aux 24 gouvernorats du pays.

Le diplomate européen a affirmé « le soutien continu des pays de l’UE aux efforts de la Tunisie, en matière de développement de son dispositif de santé en vue d’atteindre les objectifs de couverture sanitaire intégrale.

