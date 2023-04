La Tunisie reÃ§oit six ambulances, un don de la Chine

La Tunisie reçoit six ambulances, un don de la Chine

La Chine a fait don de six ambulances à la Tunisie. Le ministre de la Santé, Ali Mrabet, a présidé hier, mercredi 26 avril 2023, la cérémonie de livraison de ces ambulances, en présence de l’ambassadeur chinois à Tunis, Wan Li.

Mrabet a salué, à cette occasion, la coopération fructueuse entre la Tunisie et la chine, laquelle concerne de nombreux programmes et projets de santé, évoquant, particulièrement, le soutien de l’Empire du milieu, au système de santé tunisien, pendant la lutte contre la pandémie du Covid-19 et ses répercussions.

Le diplomate chinois a exprimé la détermination de son pays, à poursuivre la coopération sino-tunisienne, et à en diversifier les domaines.

