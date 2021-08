La Tunisie sâ€™apprÃªte Ã  adopter le Passe sanitaire, les non-vaccinÃ©s seront interdits dâ€™accÃ¨s aux lieux publics

La Tunisie s’apprête à adopter le Passe sanitaire, les non-vaccinés seront interdits d’accès aux lieux publics

La Tunisie s’apprête à adopter le Passe sanitaire ; les personnes non vaccinées ne seront plus autorisées à accéder aux espaces publics, comme l’a déclaré Jalila Ben Khalil, membre du Comité scientifique.

Dans une déclaration à la TAP, à l’issue de la réunion du Comité scientifique, Dr. Ben Khalil a indiqué qu’ »il a été convenu de prendre cette décision et les citoyens seront amenés à présenter le Passe sanitaire pour se rendre dans les lieux publics », signalant que cette disposition sera appliquée d’une manière progressive dans les entreprises et établissements publics, les cliniques, les banques et sera généralisée ultérieurement.

L’obligation du Passe sanitaire vise à maîtriser la transmission du virus, a-t-elle souligné, précisant que cette décision sera appliquée graduellement, selon les catégories d’âge, à commencer par les personnes de 40 ans et plus, et puis les catégories les moins âgées.

Selon ses dires, cette disposition dépasse en termes d’efficacité, la présentation d’un test de dépistage négatif, estimant que la généralisation de son application requiert que les citoyens adhèrent de leur propre gré à la vaccination.

Dr Jalila Ben Khalil a fait savoir que le taux de désaffection envers la vaccination est de 30 % de l’ensemble d’inscrits.

Elle a exhorté les citoyens à appliquer les mesures de prévention, en réitérant que le parachèvement de la vaccination n’empêche pas de contracter le virus, mais assure une protection contre l’aggravation de leur état de santé, s’ils sont contaminés par le Covid-19.

