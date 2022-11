La Tunisie souhaite consolider sa coopération avec l’Espagne, face à la crise alimentaire et énergétique

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger, Othman Jarandi a appelé « à consolider les concertations entre la Tunisie et l’Espagne, à développer la coopération et à la diversifier ».

Recevant, hier mercredi 09 novembre 2022, l’ambassadeur d’Espagne, Francisco Javier Puig Saura, qui lui a transmis ses lettres d’accréditation, le ministre a affirmé « la nécessité de relancer les relations économiques, à travers la consolidation du partenariat entre les acteurs économiques et le secteur privé des deux pays ».

Othaman Jarandi a, par ailleurs, dit « l’importance de consolider les mécanismes de coopération régionale et multilatérale, en vue de faire face aux défis communs dans la région et le monde, s’agissant notamment, des crises alimentaire et énergétique ».

L’ambassadeur espagnol a affirmé sa fierté « de représenter son pays en Tunisie », affirmant sa détermination « à raffermir les liens bilatéraux, ainsi que la coopération tuniso-espagnole dans de nombreux domaines.

Il a assuré la Tunisie de la poursuite du soutien espagnol à son processus de réforme ».

Les deux parties ont échangé « les points de vue sur nombre d’affaires régionales et internationales, de l’heure ».

