La Tunisie vit une situation épidémique difficile, marquée par une hausse des contaminations et des décès (Méchichi)

La Tunisie vit aujourd’hui une situation épidémique difficile, marquée par une forte propagation du virus et une hausse du nombre des décès et des contaminations, a affirmé hier, le chef du gouvernement Hichem Mechichi, à l’ouverture de la réunion du conseil des ministres.

Méchichi a ajouté que le retour de la tenue des conseils des ministres à distance, est dicté par cette situation épidémiologique critique.

Un exposé sur les dernières évolutions de la pandémie en Tunisie et le suivi des opérations de vaccination et des achats de vaccins prévus, a été présenté lors de cette réunion.

Le conseil des ministres a, par ailleurs, examiné et adopté des textes de loi, notamment « un projet de loi portant approbation d’un accord de garantie à la première demande, conclu le 19 Mars, entre la Tunisie et l’Agence française de développement (AFD), inhérent à un crédit accordé à l’ONAS pour financer la 4ème tranche du programme national d’assainissement rural » ; « un projet de loi portant approbation d’un accord de garantie conclu entre le fonds koweitien pour le développement économique arabe et la Tunisie, portant sur une convention de prêt entre la SONEDE et ledit fond pour le financement du projet d’amélioration des réseaux de l’eau potable dans les régions urbaines » ; « un projet de loi portant approbation d’un accord de garantie conclu à la date du 12 février, entre la Tunisie et l’organisation internationale islamique pour le financement du Commerce, et inhérent à une convention conclue entre le groupe chimique tunisien (GCT), et ladite institution pour la contribution au financement de l’importation des produits pétroliers » ; et « un projet de loi portant approbation d’un accord entre la Tunisie et la Grèce, dans le domaine du transport maritime ».

Le conseil des ministres a, par ailleurs, entériné des projets de décret, dont celui fixant les missions de l’Agence foncière de l’habitat (AFH), celui inhérent à la nomination des membres du Conseil national du dialogue social…

