L’Agence mondiale antidopage lÃ¨ve les sanctions contre la Tunisie

L’Agence mondiale antidopage lève les sanctions contre la Tunisie

Suite à la confirmation par l’Agence mondiale antidopage (AMA) de la conformité de l’Agence nationale antidopage (ANAD) aux normes internationales, le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé ce mardi 14 mai 2024 la levée immédiate des sanctions imposées à la Tunisie.

Cette décision intervient après un communiqué publié le 30 avril 2024, dans lequel l’AMA avait maintenu les sanctions à l’égard de la Tunisie et de ses athlètes, malgré l’expiration du délai précédemment accordé au pays.

Ces sanctions comprenaient l’interdiction pour la Tunisie d’organiser des manifestations sportives et des championnats régionaux, continentaux ou mondiaux, ainsi que l’interdiction pour les athlètes tunisiens de porter le drapeau national lors des compétitions olympiques et paralympiques. De plus, les talents tunisiens étaient exclus de toute participation aux comités et à la direction de l’AMA jusqu’à la promulgation de lois permettant la réintégration de la Tunisie au sein de l’Agence mondiale antidopage.

