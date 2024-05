Lancement des prÃ©paratifs du recensement 2024 : La Commission nationale tient sa premiÃ¨re rÃ©union

Lancement des préparatifs du recensement 2024 : La Commission nationale tient sa première réunion

La Commission nationale de recensement tiendra sa première réunion le vendredi 17 mai 2024, dans le cadre des préparatifs pour la réalisation du recensement général de la population et de l’habitat 2024.

La ministre de l’Économie et de la Planification et présidente de la Commission nationale, Mme Feriel El-Ouerghi Sbaï, supervisera cette réunion en présence des membres de la commission, comprenant le président du Conseil national de la statistique, le directeur général de l’Institut national de la statistique, ainsi que des représentants de la présidence du gouvernement, de tous les ministères et des institutions publiques concernées, ainsi que des représentants des organisations nationales et de la société civile.

Cette première réunion de la commission sera l’occasion de prendre connaissance des préparatifs en cours pour le recensement à toutes ses étapes, et de discuter des dispositions nécessaires en termes de coordination entre toutes les parties concernées afin de lui garantir toutes les conditions de réussite.

