Lassâad Jarda : « L’ESS jouera pour le titre »

Le coach de l’Etoile Sportive du Sahel, Lassâad Jarda, s’est exprimé à propos des chances de son équipe en championnat, lors d’une interview accordée au journal Alchourouk : « Si on se qualifie aux Playoffs, les joueurs seront en confiance et on sera un sérieux prétendant au titre comme l’a toujours été le club phare du Sahel ».