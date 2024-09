L’Association Tunisienne des Parents et des Elèves appelle à des réformes urgentes pour l’éducation à la rentrée 2024-2025

À l’occasion de la rentrée scolaire 2024-2025, l’Association Tunisienne des Parents et des Élèves (ATUPE) lance un appel pressant pour des réformes urgentes dans le secteur de l’éducation. Plus de 2,3 millions d’élèves reprennent le chemin des écoles, collèges et lycées, avec des attentes élevées et un désir de réussite.

Dans un communiqué paru ce dimanche, L’association met en lumière les difficultés croissantes auxquelles sont confrontés les parents pour financer la rentrée et les dépenses scolaires, dans un contexte marqué par une baisse continue du pouvoir d’achat et une détérioration des conditions dans l’enseignement public. Elle souligne que ces difficultés exacerbent les inégalités, rendant l’accès à une éducation de qualité principalement réservé aux enfants des familles les plus aisées.

Parmi ses principales revendications, l’association insiste sur la nécessité de :

1. Réformer le système éducatif: Mettre en place des politiques et des stratégies efficaces pour reconstruire l’école tunisienne en un lieu équitable et un véritable ascenseur social pour tous les enfants, quel que soit leur milieu.

2. Réactiver le Conseil Supérieur de l’Éducation: Accélérer la création du Conseil Supérieur de l’Éducation, comme prévu par la Constitution du 17 août 2022, afin de répondre aux défis éducatifs de manière structurée et coordonnée.

3. Garantir l’égalité des chances: Assurer que tous les enfants bénéficient d’un accès équitable à l’éducation, réduire les disparités dans les résultats des examens nationaux et diminuer le recours aux cours particuliers.

4. Améliorer les conditions d’enseignement: Faire face aux problèmes structurels qui affectent la qualité de l’enseignement public et assurer des conditions optimales pour l’éducation.

L’association appelle également tous les parents à assumer leurs responsabilités pour garantir l’éducation de leurs enfants et à défendre leurs droits, en collaboration avec l’État et les institutions éducatives.

Gnetnews