L’autisme, premier axe de la stratégie de la santé psychiatrique de l’enfant (ministre)

A l’occasion de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et la ministre de la Femme, de la famille, de l’enfance et des séniors, Amel Belhaj Moussa, ont coprésidé hier, mardi, à la cité de la culture de Tunis, une cérémonie du lancement du guide des parents pour l’intégration des enfants autistes, et ce présence du représentant du bureau de l’UNICEF à Tunis, Michel le Pechoux.

Mrabet a salué l’action du ministère dans ses différentes structures, en vue de contribuer au dépistage et à la prise en charge de ces enfants, dans la mesure où l’autisme représente le premier axe de la stratégie nationale de promotion de la santé psychiatrique de l’enfant et adolescent, laquelle repose sur le bien être, et la santé psychique dans les milieux éducatifs, ainsi que la prévention du suicide, des comportements à risque, la prévention de la violence et la prise en charge de ses victimes.

Les équipes sanitaires ont vu leurs capacités consolidées dans les domaines de diagnostic, de prévention, de prise en charge et d’insertion scolaire, a-t-il dit.

Le ministre a valorisé la contribution de l’ensemble des acteurs de différents ministères, organismes et société civile, à la promotion de santé psychiatrique de l’enfant, étant une partie intégrante du concept de la santé dans ses différentes dimensions, et consacre le droit constitutionnel à la santé.

Gnetnews