Les musulmans célèbrent ce lundi Laylet el Qadr dans le recueillement et l’invocation (Entretien avec Cheikh Bader Chebil)

La nuit du destin, également connue sous le nom de Laylat al-Qadr en arabe, est une nuit sacrée dans l’Islam qui a une grande importance spirituelle. Selon la tradition musulmane, cette nuit est considérée comme étant plus précieuse que mille mois, et il est dit que les actes de bienfaisance accomplis pendant cette nuit ont une valeur équivalente à ceux accomplis pendant toute une vie.

Dans cet article, nous explorerons l’histoire de cette nuit bénie, ses significations et ses pratiques rituelles grâce au Cheikh Bader Chebil.

Pouvez-nous nous donner la définition de Laylet El Qadr?

C’est l’un des plus grands bienfaits d’Allah. Il s’agit de la nuit du destin, ou nuit de la valeur, pendant laquelle a été révélé le saint coran. Un chapitre entier lui est consacré.

Il s’agit des versets :



[Nous l’avons fait descendre durant la nuit d’Al Qadr. Et d’où peux-tu savoir ce qu’est la nuit d’Al Qadr ? La nuit d’Al Qadr vaut mieux que mille mois. Au cours de cette nuit, les anges et l’Esprit descendent, avec la permission de leur seigneur, avec toutes sortes de décisions. Elle est paix et salut jusqu’à la montée de l’aurore].

Allah a également révélé le verset:

[Ha mim par le livre explicite nous l’avons fait descendre par une nuit bénie] (s44-addoukhan-v1-3)

En fait, pendant cette nuit-là, l’ange Jibril est descendu avec le Coran entier, l’amenant de la table préservée “ اللوح المحفوظ “ jusqu’au premier ciel, dans la maison de la splendeur “ بيت العزة”.



Ensuite, l’ange Jibril a amené le Coran au messager d’Allah partie par partie. Entre la première révélation et la dernière, vingt-trois ans se sont écoulés.

La première révélation est arrivée lors de la conjonction de ce qu’il y a de meilleur dans l’univers, c’est à dire, lors de la meilleure nuit du meilleur mois, au meilleur endroit, le meilleur des anges est descendu avec la meilleure des paroles vers la meilleure des créatures, ce qui a donné l’Islam dont nous profitons aujourd’hui.

Cette nuit a été appelée nuit d’Al Qadr car c’est à ce moment-là qu’Allah révèle ce qu’il veut de son ordre, jusqu’à l’année suivante. Et ses décisions couvrent tout, à savoir, la vie et la mort, le terme de toute affaire, la quantité de chaque subsistance, vos projets, vos activités, et d’autres choses encore. Cette nuit-là, chacun a droit à tout son ordre, sans que rien, ni personne ne soit oublié.

Pourquoi s’appelle-t-elle la nuit d’« El Qadr »?

Le prophète avait remarqué que les communautés précédentes vivaient longtemps et donc avaient plus de temps pour adorer Allah. Il a vu aussi que l’âge des gens de sa communauté était plus court, en moyenne entre 60 et 70 ans, peu de gens dépassant les 70 ans. (Il pensait tout le temps à nous et voulait notre bien et a donc invoqué Allah pour nous).



Ainsi, Allah lui a offert pour nous, sa communauté, la nuit de la valeur qui est à elle seulequi est à elle seule bien meilleure que 83 ans.

D’un point de vue spirituel, cette nuit est une période de très intense activité, pendant laquelle de grandes merveilles et d’immenses bénédictions d’Allah descendent sur Terre. C’est le point culminant du mois de Ramadan qui est lui-même la période la plus intense de l’année. Il s’agit d’un rendez-vous privilégié avec notre seigneur bien aimé afin de lui confier nos joies et nos peines, de lui demander son aide pour nos projets et sa protection contre tout ce que nous craignons pour l’avenir, surtout à notre époque.

Cette nuit est ainsi meilleure que mille mois, dans le sens où le mérite de ceux qui adoreront Allah durant cette nuit est plus grand encore que le mérite de quatre-vingt-trois ans d’adoration. C’est l’occasion de renouveler son rapport avec Allah, de se recentrer sur les choses les plus importantes et parfois de rattraper le temps perdu, surtout lorsque le rythme de la vie quotidienne et ses responsabilités nous prennent une grande part de notre temps et de notre énergie au cours de l’année.

Le prophète a dit : « Celui qui passe la Nuit de la valeur en prière, avec la foi et l’espoir de recevoir la récompense d’Allah, toutes ses fautes passées lui seront pardonnées »



C’est ainsi l’occasion de prendre un nouveau départ dans notre vie et d’en écrire une nouvelle page.

En terme de calendrier, à quoi correspond Laylet El Qadr?

Le prophète est sorti une nuit pour faire savoir aux gens que c’était la nuit de la valeur. Il a trouvé deux hommes en train de se disputer. Il dit alors :

« Je suis venu vous annoncer que c’était la nuit de la valeur, mais comme untel et untel se sont disputés, on me l’a faite oublier, et il se peut que ce soit mieux pour vous. Recherchez-là les veilles des 25, 27 et 29ème jours du mois de ramadan ».

Allah a caché cette nuit pour que nous soyons toujours dans l’effort et la recherche pendant tout le mois de Ramadan et en particulier pendant les dix derniers jours. Il l’a caché pour nous faire comprendre que notre lien avec Allah est permanent. Nous ne sommes pas dans l’événementiel ou l’adoration de circonstance. En réalité, nous ne faisons que profiter de grandes occasions.

Dans le calendrier, d’habitude, on marque en général la nuit de la valeur la veille du vingt-septième jour du mois de Ramadan, mais ce qui est certain, c’est que le prophète nous a dit de chercher activement cette nuit dans les nuits impaires des dix derniers jours du mois de Ramadan, c’est-à-dire la veille du 21, du 23, du 25, du 27 et du 29.

Que devons-nous faire pendant Laylet El Qadr?

Nous avons à faire la même chose que pendant les dix dernières nuits mais de manière plus intense.



Il est donc méritoire durant cette nuit de prier et de réciter le Coran, d’invoquer et de demander le Pardon d’Allah. C’est l’occasion de demander à Allah tout ce que nous souhaitons pour notre avenir, notre santé, nos enfants, proches et notre famille, notre vie professionnelle, nos biens…



Aïcha a dit : « J’ai demandé au prophète ce que je dois dire durant cette nuit si je m’y trouve. Il me répondit, dis « Seigneur, tu es pardonneur et généreux et tu aimes le pardon, alors pardonne moi » عَنِّى اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ

De même, toute bonne action envers les pauvres, les orphelins et toute personne en difficulté est extrêmement méritoire et est embellie par la grande valeur de cette nuit. Il s’agit d’aumônes, mais aussi de toute forme d’assistance utile.

Il faut savoir aussi que la nuit de la valeur est la nuit où le destin et le sort de chacun sont tracés pour l’année suivante. Ainsi, il faut vraiment essayer de veiller pour rester présent avec Allah et le prier avec certitude et humilité afin de mériter sa miséricorde et sa grâce.

Allah a dit dans le coran :



[Nous l’avons fait descendre par une nuit bénie. Nous ne cessons pas de mettre les gens en garde. C’est au cours de cette nuit que se différencie toute décision immuable et sagement élaborée. C’est là un ordre venant de Nous](s41-addoukhan).

Propos recueillis par Wissal Ayadi