Al Jari répond au CNOT : « La suspension ? Décision sans aucune influence »

Dans un communiqué rendu public ce mardi, le Comité Nationale Olympique Tunisien a annoncé avoir suspendu le président de la Fédération tunisienne de football, Wadii Al Jari de toutes les activités sportives olympique pour les quatre prochaines années.

Le CNOT a aussi pris la décision de transférer toutes les plaintes déposées contre Al Jari à la FIFA et au Comité International Olympique pour « transgression des valeurs olympiques » dans la gestion du dossier du CS Chebba.

Sur sa page Facebook officielle, Al Jari a répondu à cette décision : « Merci à Mehrez Boussayen et au CNOT pour cette mesure sans aucune influence. Je rassure tout le monde que je n’ai aucune ambition pour présider le CNOT et que la FIFA et la CAF m’ont déjà assuré depuis novembre dernier qu’une éventuelle sanction du CNOT n’a aucune influence sur mes responsabilité à la FTF ».

GnetNews