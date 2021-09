Le conseil de Sellimi à Ben Romdhane

Le chroniqueur de l’émission Sport Max sur les ondes d’IFM a parlé de la situation du milieu de terrain de l’Espérance Sportive de Tunis, Mohammed Ali Ben Romdhane. Pour l’ex joueur du Club Africain, le jeune Sang et or a beaucoup de talent et de potentiel pour partir évoluer à l’étranger : « Ben Romdhane a les moyens physiques et techniques pour partir évoluer en Europe pour continuer à progresser. Après, il pourra très bien faire des expériences dans un championnat du Golfe ou en Egypte ».

GnetNews