Le CS Sfaxien interdit de recrutements

Le Club Sportif Sfaxien est interdit de recrutement. La sentence de la FIFA arrive suite à une plainte déposée par l’ex coach espagnol, Pep Murcia et son adjoint Xavi qui réclament 85 000 euros, soit environ 280 000 dinars. La direction du club Noir et Blanc avait déjà reçu un avertissement de la FIFA et le délai des 45 jours a été dépassé.

La décision de l’instance internationale ne sera levée qu’après le réglement de cette somme. Si le CSS continue à retarder le paiement, il devra aussi payer les amendes de retard.

GnetNews