Le Front du Salut national dénonce l’arrestation de Me Ahmed Souab et alerte sur la dérive autoritaire

Dans un communiqué publié ce mardi 22 avril 2025, le Front du Salut national a vivement dénoncé l’arrestation de l’avocat et ancien magistrat Ahmed Souab, interpellé dans ce que le mouvement qualifie de « conditions bafouant les garanties procédurales minimales ».

Le Front considère cette arrestation comme une énième illustration d’une volonté de museler les voix critiques et de harceler les défenseurs des droits humains. « Il s’agit d’une nouvelle tentative d’intimidation visant les avocats engagés pour les libertés publiques et le respect des droits fondamentaux », peut-on lire dans le communiqué.

Le mouvement d’opposition réclame la libération immédiate de Me Souab et appelle à mettre fin à ce qu’il qualifie de « ciblage systématique des défenseurs des droits et du droit à un procès équitable ».

En outre, le Front du Salut tient les autorités politiques actuelles pour responsables de la multiplication des poursuites jugées arbitraires, de la fabrication de dossiers montés de toutes pièces, ainsi que des restrictions pesant sur l’exercice de la profession d’avocat.

Le communiqué met également en garde contre une dérive dangereuse en matière de droits et libertés, qui, selon le Front, ne fait qu’aggraver une crise politique déjà aiguë, dans un contexte marqué par une instabilité économique et sociale persistante.

« Liberté pour tous les prisonniers politiques », conclut le texte, réaffirmant l’engagement du Front du Salut à défendre l’État de droit et les libertés individuelles.

Gnetnews