Coronavirus : Le ministère de la Santé annonce la découverte du variant anglais en Tunisie

Le ministère de la Santé annonce ce soir du mardi 02 Mars la découverte du variant britannique connu sous le nom de « Sars-CoV-2 variant fromlineage B.1.1.7 » en Tunisie, sans donner plus de détails sur le lieu où il était détecté.

Nissaf Ben Alaya avait indiqué hier en commission parlementaire, qu’un cluster à Kasserine est suspecté de compter la nouvelle souche du Covid-19, et que le dépistage et séquençage étaient en cours pour s’en assurer.

Le ministère fait cette annonce dans le cadre de son suivi continu des évolutions de la situation sanitaire et à l’issue de la réunion périodique du Comité scientifique, souligne-t-il dans un communiqué.

Le même département ajoute que le système de contrôle n’a pas détecté à ce jour les variants sud-africain et brésilien en Tunisie.

Cette annonce intervient une année jour pour jour après la découverte du 1er cas de contamination par le Coronavirus en Tunisie, le 02 Mars 2020, une épidémie qui s’est par la suite propagée d’une manière exponentielle en Tunisie et dans le monde.

La directrice de l’observatoire des maladies nouvelles et émergentes a affirmé hier, en commission parlementaire, que l’entrée des nouveaux variants du Coronavirus sur le territoire national, pourrait donner lieu à une troisième vague du Coronavirus en Tunisie, et risque de mener à l’effondrement du système de santé.

Les nouvelles souches du Covid-19 sont redoutées en raison de leur forte contagiosité, sont connues pour provoquer des cas graves et présentent des risques élevés de létalité.

Le ministère rappelle dans son communiqué que le coronavirus est encore répandu dans le pays, et appelle à la prudence et à s’en tenir aux mesures de prévention et aux protocoles sanitaires.

Gnetnews