Le Ministère des Affaires Étrangères exprime ses condoléances suite aux inondations en Espagne

À la suite des inondations dévastatrices ayant touché plusieurs régions d’Espagne, causant de nombreuses pertes humaines et des disparitions, le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger a exprimé ses sincères condoléances aux familles des victimes. Le ministère a également souhaité un retour en sécurité pour les disparus et un prompt rétablissement aux blessés.

Dans ce contexte difficile, la Tunisie a tenu à faire preuve de solidarité avec le peuple espagnol, en réaffirmant son soutien total au gouvernement espagnol en ces temps douloureux.

Gnetnews