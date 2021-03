Le ministÃ¨re des AS fait le point sur les indemnitÃ©s exceptionnelles, au profit des Ã©tablissements touristiques

Le ministère des AS fait le point sur les indemnités exceptionnelles, au profit des établissements touristiques

Le ministère des Affaires sociales annonce ce jeudi 04 Mars que 566 établissements opérant dans le secteur touristique et de l’artisanat, touchés par les répercussions de la propagation du Covid-19, ont bénéficié des indemnités exceptionnelles, au titre du mois de janvier 2021.

Ces subventions ont été perçues par 8976 employés.

Le ministère ajoute, dans un communiqué, que les demandes de 115 entreprises sont en cours d’examen, au profit de 1331 employés, qui auront à bénéficier de telles primes, aussitôt leurs dossiers parachevés et les documents manquants réunis.

Ces indemnités s’inscrivent dans le cadre de l’article 32 de la loi de finances de l’année 2021, et l’arrêté conjoint des ministres des Affaires sociales, et de l’économie, des finances et de l’appui à l’investissement, du 25 janvier 2021, portant sur l’octroi de primes exceptionnelles aux établissements touristiques et de l’Artisanat, touchés par les retombées de l’épidémie du Coronavirus.

