Le Ministre de l’Économie participe à la 3e édition du Forum africain des start-ups à Alger

Le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, participe à la troisième édition du Forum africain des start-ups, qui se déroule à Alger du 5 au 7 décembre 2024.

Ce forum réunit de nombreux ministres africains, des experts internationaux dans les domaines de la technologie et de l’intelligence artificielle, ainsi que des investisseurs, des entrepreneurs et des représentants de fonds d’investissement et d’organismes de soutien aux entreprises émergentes.

L’événement constitue une occasion idéale pour les représentants des gouvernements des pays participants, les fondateurs de start-ups, les entrepreneurs et les experts de discuter des moyens de renforcer la coopération africaine en matière d’innovation, d’exploiter les capacités inexploitées du continent et de développer des partenariats fructueux, en particulier dans les secteurs à forte composante technologique.

M. Samir Abdelhafidh prendra part à la table ronde ministérielle intitulée « Réinventer l’Afrique grâce à l’intelligence artificielle », qui se tiendra en marge du forum. Le ministre participera également à d’autres sessions de dialogue. Des rencontres bilatérales sont également prévues avec plusieurs ministres algériens.

