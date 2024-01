Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res chinois en visite de trois jours en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères chinois en visite de trois jours en Tunisie

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, a reçu hier, mardi 09 janvier, l’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan.

Le ministre a évoqué, à cette occasion, les relations d’amitié et de coopération sino-tunisiennes, et la préparation des futures importantes échéances, notamment la visite officielle qu’effectuera le ministre affaires étrangères chinois, Wang Yi, les 14, 15 et 16 janvier 2024 en Tunisie, rapporte ce soir le département du Nord-Hilton dans un communiqué.

Cette visite correspond à la célébration du soixantenaire de l’instauration des relations diplomatique entre la Tunisie et l’Empire du milieu.

Le ministre a salué « les relations de coopération privilégiées entre la Tunisie et la Chine », affirmant que la Tunisie est résolue à les développer, davantage, au service de l’intérêt des deux pays et deux peuples amis.

