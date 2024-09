Le Ministre des Transports renforce les préparatifs pour la rentrée scolaire et universitaire dans les régions de Sfax et du Sahel

Le ministre des Transports, M. Rachid Amri, a poursuivi ce mercredi 4 septembre 2024, une série de réunions de travail consacrées à la préparation de la rentrée scolaire, universitaire et de formation 2024-2025. Il a rencontré les directeurs généraux de la Société régionale de transport de Sfax et de la Société de transport du Sahel, en présence de plusieurs cadres du ministère et des deux entreprises, pour examiner les moyens d’améliorer la préparation du parc de véhicules et d’assurer le transport des élèves, étudiants et autres usagers dans les meilleures conditions possibles.

Lors de cette réunion, le ministre a souligné l’importance du transport public collectif, non seulement pour la réussite de la rentrée scolaire, mais aussi pour soutenir les autres secteurs de développement, notamment au niveau régional. « Le transport joue un rôle clé dans la réduction de l’isolement de nombreuses zones et leur intégration dans les circuits économiques et sociaux », lit-on dans un communiqué. À cet égard, il a appelé à l’élaboration d’une stratégie fondée sur des indicateurs et des objectifs clairs pour améliorer la performance du secteur, moderniser la gouvernance et la gestion du matériel, des stocks et des ressources humaines, tout en adoptant des systèmes d’information efficaces permettant un suivi et une intervention rapide pour accroître l’efficacité des services.

Le ministre a ensuite pris connaissance des difficultés structurelles, notamment financières, humaines et logistiques, rencontrées par les entreprises. Il a salué les efforts déployés pour assurer le service de transport dans des conditions difficiles, tout en insistant sur la nécessité de maintenir un haut niveau d’engagement et de respecter les mesures prises en matière de maintenance du parc existant. Il a recommandé l’élaboration d’un programme de maintenance précis avec un calendrier bien défini pour augmenter la disponibilité des véhicules et répondre aux besoins urgents de transport.

En outre, il a mis en avant la nécessité de changer les méthodes de gestion du nouveau parc de véhicules qui sera acquis, afin d’éviter les erreurs passées qui ont conduit à une mauvaise exploitation des moyens logistiques. Le ministre a insisté sur l’importance d’un changement d’attitude et d’une approche positive dans le traitement des dossiers, ainsi que sur la recherche de solutions efficaces et l’encouragement à l’appartenance à l’entreprise pour atteindre les objectifs fixés.

Enfin, il a appelé à une coordination avec les autorités concernées et les gouvernorats pour surmonter les obstacles empêchant le bon fonctionnement du service de transport dans certaines régions, tout en assurant la sécurité des trajets et en protégeant le matériel contre le vandalisme. Il a également insisté sur l’importance d’améliorer l’hygiène à bord des véhicules et dans les espaces connexes.

