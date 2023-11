Le ministre du Transport appelle TAV Tunisie à respecter le contrat de concession lié à l’aéroport international de Monastir

Le ministre du Transport a appelé les représentants de la société TAV – Tunisie à la nécessité de respecter les dispositions contractuelles, inscrites dans le contrat de concession, s’agissant notamment de la maintenance des commodités et équipements de l’aéroport international de Monastir Habib-Bourguiba, en préservation des vies et des biens, et en pérennisant l’activité de cet aéroport tout au long de la période de concession.

Lors d’une séance de travail hier, jeudi 09 novembre, avec les représentants de TAV Tunisie, autour de la situation de l’aéroport international Habib-Bourbuiba (Monastir), exploité par cette filiale de la société turque dans le cadre d’un contrat de concession avec l’OACA, le ministre a mis l’accent sur « la dimension souveraine, des différents points de passage, qu’ils soient aéroports, ports, postes frontaliers terrestres, étant porteurs de l’étendard national, ce qui requiert suivi et vigilance accrus ».

Le ministre a recommandé aux représentants de la société TAV – Tunisie, d’intensifier les opérations d’inspection de l’ensemble des composantes de l’infrastructure de l’aéroport de Monastir, pour délimiter les faiblesses, et de mettre en place un programme d’intervention rapide, assorti d’un échéancier, en vue de réparer les failles constatées, en toute célérité, afin de prévenir tout type d’accident.

