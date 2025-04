Le pape François est décédé : Le Vatican annonce la disparition du souverain pontife

Le Vatican a annoncé, ce lundi 21 avril, le décès du pape François. Le chef de l’Église catholique s’est éteint à l’âge de 88 ans, un jour après être apparu affaibli au balcon de la basilique Saint-Pierre, à Rome, lors des célébrations pascales.

Né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, le pape François avait été élu en mars 2013 à l’âge de 76 ans, devenant le premier pape issu du continent américain et le premier jésuite à accéder au trône de Saint-Pierre. Dès le début de son pontificat, il avait surpris par son style direct et sa volonté de réforme, mais aussi par son humour.

Malgré une santé fragile et plusieurs hospitalisations au cours des dernières années, le pape n’a jamais ralenti son rythme. Son engagement pour les plus démunis, sa diplomatie de dialogue et sa proximité avec les fidèles l’ont conduit aux quatre coins du globe. En septembre dernier, il entreprenait d’ailleurs le plus long déplacement de son pontificat : un voyage de douze jours en Asie du Sud-Est et en Océanie.

La disparition du pape François marque la fin d’une décennie placée sous le signe de l’ouverture, de l’écoute et du renouvellement au sein de l’Église catholique.

