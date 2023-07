La maison d’Abraham destinée aux trois religions monothéistes, est « un lieu de coexistence, de tolérance et de foi » (pape)

Le pape du Vatican s’est dit indigné et écœuré, suite l’autodafé du Coran en Suède, qui s’est produit la dernière période, devant la grande mosquée de Stockholm, suscitant une vague d’indignation et de condamnation dans le monde musulman et au-delà.

Dans un entretien avec le journal émirati, Al-Ittihad, paru ce lundi 03 juillet, le pape a souligné que « tout livre considéré comme étant sacré par ses adeptes, devra être respecté, en respect de ceux qui y croient ».

Le pape a appelé à ne pas utiliser la liberté d’expression, comme prétexte pour mépriser les autres, cela est « inacceptable », a-t-il asséné.

Le pape François a expliqué « l’importance du document de la fraternité humaine, comme feuille de route », saluant le projet de la maison abrahamique, et « le courage des Emirats de l’avoir réalisé, en consécration de l’importance de la cohabitation, et de la culture du dialogue et de fraternité ».

« Je présente le document de fraternité à toutes les délégations que je reçois au Vatican, dans la mesure où je le considère, comme étant un texte inspirant, non seulement pour le dialogue entre les religions, mais pour la cohabitation pacifique entre tous les humains », a-t-il souligné.

« La tolérance deviendra une réalité, lorsqu’on apprend à respecter les différences, en les considérant comme une richesse, et non un danger », a-t-il fait valoir.

La Maison abrahamique est un complexe dédié aux trois religions prêchant un Dieu unique, se revendiquant du prophète Ibrahim, Abraham, dont une importante lignée de prophètes sont les descendants. Il est constitué d’une synagogue, d’une église et d’une mosquée.

Selon les dires du Pape François, « la maison d’Abraham est un lieu de coexistence, de tolérance et de foi…chacun d’entre nous pourrait vivre sa foi, en respect de la foi de l’autre et de la liberté des hommes. Seuls ceux qui ne sont pas sûrs de leur foi, vivent dans la crainte de rencontrer autrui et se précipitent vers la confrontation…Le vrai croyant vit sa foi sans se sentir menacé par les autres, et sans avoir besoin de menacer les autres ».

