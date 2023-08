Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, mort dans le crash d’un avion privÃ© Ã  Moscou

Le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, mort dans le crash d’un avion privé à Moscou

Le patron de l’organisation paramilitaire, Wagner, Evgueni Prigojine, a trouvé la mort hier, dans le crash d’un avion privé au Nord-Ouest de Moscou (Russie).

Après des moments de doute et d’incertitude sur la disparition de celui qui était à l’origine, il y a deux mois d’une rébellion en Russie, sa mort a été confirmée dans la soirée par le Kremlin et la milice Wagner.

Les autorités aériennes russes avaient affirmé auparavant, que les dix personnes se trouvant à bord de l’appareil qui s’est écrasé à Moscou, sont morts, dont trois membres de l’équipage, et sept passagers, parmi lesquels se trouvaient le patron de Wagner, Evgueni Prigojine, et son adjoint et bras droit, Dmitry Ouktine.

Après la mort de son puissant chef, tout le monde s’interroge sur l’avenir de cette milice paramilitaire, forte de dizaines de milliers d’hommes, et présente dans plusieurs foyers de tension, notamment en Afrique.

Le groupe paramilitaire est aussi présent en Ukraine, où ses rapports avec l’armée conventionnelle russe étaient émaillés de tension.

Priogojine était en désaccord avec le ministre de la Défense et l’état-major russe, d’où sa rébellion le 23 juin dernier, et sa menace de marcher sur Moscou. Une rébellion, fermement condamnée par Poutine, qui avait alors dénoncé « une trahison » et « un coup de poignard dans le dos ».

Cet épisode spectaculaire a été rapidement circonscris, par le départ supposé du chef de Wagner et de ses compagnons en Biélorussie, avec la médiation du président biélorusse, et l’accord de Poutine.

Gnetnews