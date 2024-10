Le pôle judiciaire antiterroriste ouvre une enquête contre Thamer Bdida pour incitation à la violence et complot contre l’État

La porte-parole du pôle judiciaire antiterroriste, Hanene Gueddas, a annoncé ce mercredi soir, lors d’une déclaration à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), que le procureur de la République auprès du pôle judiciaire antiterroriste a autorisé l’ouverture d’une enquête contre Thamer Bdida, ainsi que toute autre personne potentiellement impliquée, pour plusieurs chefs d’accusation graves.

Les charges retenues concernent notamment la formation d’une alliance terroriste, l’incitation à y adhérer, le complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’État, la tentative de changement illégal de la structure de l’État, ainsi que l’incitation à la violence entre citoyens et des troubles sur le territoire tunisien. D’autres accusations portent sur des menaces pouvant entraîner des sanctions pénales et d’autres infractions.

Thamer Bdida a été placé sur la liste des personnes recherchées, et les autorités compétentes poursuivent leurs investigations. Cette décision a été prise à la suite de la publication, ce mercredi, d’une vidéo et d’un post sur les réseaux sociaux, où Bdida s’en prend violemment aux institutions de l’État et à ses symboles, tout en incitant à la rébellion contre le régime en place.

Le contenu des publications encourage notamment la fermeture des routes, la désobéissance civile, la fermeture des bureaux de vote en Tunisie et à l’étranger, ainsi que la violence. Il menace également les citoyens de procès populaires et de peines de prison.

Gnetnews