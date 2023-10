Le président de la chambre des représentants US destitué, un fait inédit aux Etats-Unis

Fait inédit. Le président de la chambre américaine des représentants, le républicain Kevin McCarthy, a été évincé de son poste mardi, lors d’un vote historique au Congrès. « Un vote sans précédent qui laisse la chambre sans leader, et la plonge dans le chaos », écrit le New York Times.

Selon le journal américain, l’aile dure des républicains s’est ralliée aux démocrates pour retirer la confiance au Californien et le destituer de la présidence de la chambre des représentants. « Le vote de 216 contre 210 reflète la profonde polarisation du congrès, et soulève la question de savoir qui, le cas échéant, pourrait rassembler le soutien nécessaire pour gouverner une chambre, à majorité républicaine ».

Selon des sources médiatiques concordantes, des républicains hostiles à McCarthy, lui reprochent d’avoir négocié avec les démocrates un budget provisoire pour financer l’administration fédérale, et d’avoir conclu un « accord secret » avec Joe Biden sur une possible enveloppe pour l’Ukraine. Or, les conservateurs désapprouvent tout déblocage de fonds supplémentaires pour ce pays en guerre avec la Russie.

McCarthy (58 ans) qui était à la tête de la chambre des représentants depuis le 07 janvier 2023, comptait sur les voix des élus démocrates pour sauver son poste, mais il n’en était rien. Ce vote restera dans les annales du congrès américain, et créé un précédent historique dans les institutions de la première puissance mondiale, qui commencent à vaciller.

Gnetnews