Le président Kais Saïed félicité par Georgia Meloni pour sa réélection

Ce mardi 22 octobre 2024, le président de la République tunisienne, Kais Saïed, a reçu un appel téléphonique de la Première ministre italienne, Georgia Meloni, pour le féliciter à l’occasion de sa réélection à la présidence. Cet échange a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations bilatérales entre la Tunisie et l’Italie, ainsi que leur engagement commun à les renforcer davantage.

Lors de cet entretien, les deux dirigeants ont également abordé la question de la migration irrégulière, notamment dans le cadre de l’initiative « Tunis-Rome », visant à trouver des solutions rapides et durables. Le président Saïed a souligné que la Tunisie collabore activement avec l’Italie et ses autres partenaires européens pour mettre fin à cette situation anormale et faciliter le retour des migrants irréguliers présents sur le sol tunisien vers leurs pays d’origine.

Gnetnews