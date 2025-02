Le PrÃ©sident KaÃ¯s SaÃ¯ed reÃ§oit le ministre de l’IntÃ©rieur saoudien

Le Président Kaïs Saïed reçoit le ministre de l’Intérieur saoudien

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce dimanche 16 février 2025, au palais de Carthage, le ministre de l’Intérieur du Royaume d’Arabie saoudite, le prince Abdelaziz ben Saoud ben Nayef ben Abdelaziz Al Saoud, également président d’honneur du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur. Cette rencontre s’est tenue en marge de la 42ᵉ session du Conseil, organisée à Tunis.

À cette occasion, le chef de l’État a souligné la solidité des liens fraternels entre la Tunisie et l’Arabie saoudite, mettant en avant le niveau de coopération entre les deux pays dans divers domaines. En témoignage de cette relation privilégiée, le président de la République a reçu un bouclier commémoratif du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, remis par le prince Abdelaziz ben Saoud ben Nayef ben Abdelaziz Al Saoud et le secrétaire général du Conseil, Dr Mohamed ben Ali Koman.

Dans le prolongement de cette rencontre, Kaïs Saïed a accueilli les ministres de l’Intérieur arabes et les représentants des pays membres participant aux travaux du Conseil. Il a insisté sur la nécessité de renforcer davantage le rôle du Conseil dans la lutte contre les défis sécuritaires, qu’ils soient traditionnels ou émergents, imposés par les mutations rapides dans la région et à l’échelle mondiale. Le président a également plaidé pour une coordination accrue et une action collective face aux menaces pesant sur la sécurité des États et des sociétés arabes.

Gnetnews