Le Printemps du Café 2025: Du 8 au 12 janvier au Kram

La deuxième édition du Salon International du Café, Pâtisserie, Boulangerie et Gelaterie, baptisé Le Printemps du Café, se tient du 8 au 12 janvier 2025 au Parc des Expositions du Kram.

Cet événement, véritable carrefour des professionnels, des passionnés et des amateurs, rassemble 40 exposants issus des secteurs du café, de la pâtisserie, de la boulangerie et de la gelaterie. L’objectif : offrir une plateforme propice à la création d’opportunités d’affaires et à l’échange dans un cadre innovant et créatif.

Outre la mise en avant des dernières innovations dans ces domaines, le salon aspire à élargir son champ d’action à l’échelle industrielle tout en sensibilisant le grand public au savoir-faire des Baristas professionnels et des grands chefs pâtissiers.

Sur une superficie de 1 000 m², les visiteurs pourront découvrir les nouvelles techniques de production, rencontrer des intervenants nationaux et internationaux, et participer à des formations spécialisées dispensées par des experts du secteur.

Ce rendez-vous constitue une occasion unique pour les entreprises de gagner en visibilité, de développer des collaborations fructueuses et d’explorer les nouvelles tendances dans ces secteurs en pleine expansion.

Gnetnews