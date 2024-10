Le Réseau Tunisien des Droits et des Libertés appelle à une marche populaire contre les atteintes à la démocratie

Le Réseau Tunisien des Droits et des Libertés a lancé un appel à une marche populaire, prévue pour ce vendredi 4 octobre 2024 à 17h, au départ du Parc du Passage en direction de l’Avenue Habib Bourguiba. Cette manifestation vise à protester contre les actions de l’actuel système politique, accusé de porter atteinte aux fondements de la démocratie en Tunisie.

Selon le communiqué du réseau, cette marche a pour objectif d’exprimer une résistance face aux mesures prises par le président candidat, jugées dangereuses pour la démocratie et les principes d’élections libres et transparentes. Le réseau dénonce également les révisions du code électoral à seulement une semaine du scrutin, ainsi que la répression continue des opposants politiques et des activistes de la société civile.

Le Réseau Tunisien des Droits et des Libertés invite les citoyens et citoyennes à rejoindre la manifestation pour défendre les droits et libertés fondamentaux, appelant à une mobilisation large pour faire entendre la voix du peuple face à ce qu’il considère comme une dérive autoritaire.

