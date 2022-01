Le SÃ©nÃ©gal rÃ©pond prÃ©sent et Hakimi porte le Maroc

Le Sénégal répond présent et Hakimi porte le Maroc

Grâce à des buts de Sadio Mané et de Bamba Dieng, le Sénégal a fini par vaincre le Cap-Vert (2-0) ce mardi, en huitièmes de finale de la CAN. Invaincu depuis seize rencontres, le vice-champion d’Afrique n’a toujours pas encaissé le moindre but lors de cette CAN. Ils sera au rendez-vous des quarts de finale face au Mali ou à la Guinée Equatoriale.

En fin de soirée, le Maroc a renversé le Malawi. Les Lions de L’Atlas ont été menés au score avant d’égaliser par Noussayri juste avant la pause. A la reprise, c’est Achraf Hakimi qui a offert le but de la victoire et de la qualification suite à un coup franc magistralement déposé en pleine lucarne. Les Marocains joueront face à l’Egypte ou la Côte d’Ivoire.

