Le Syndicat des Journalistes Tunisiens dénonce l’exclusion des médias par l’Instance électorale

Le Syndicat national des journalistes tunisiens a vivement critiqué l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) pour sa décision d’exclure les médias de la couverture de l’annonce de la liste finale des candidats à l’élection présidentielle. Cette annonce a été faite exclusivement à la télévision nationale, laissant de côté toutes les autres plateformes médiatiques.

Selon le syndicat, cette exclusion est une tentative délibérée de l’ISIE pour éviter les questions des médias concernant ses décisions, en particulier celles qui semblent contredire les jugements administratifs et les débats publics qui ont eu lieu sur ces décisions.

Le syndicat considère que « cette démarche s’inscrit dans une stratégie plus large visant à contrôler le travail des médias, à restreindre leurs efforts pour informer le public et à limiter les critiques sur le processus électoral et le respect de la loi par l’ISIE ».

Le SNJT dénonce fermement cette pratique, qualifiant l’utilisation de la télévision publique à des fins de communication unilatérale de « pression » et de « manipulation » pour servir les intérêts de l’ISIE. Il estime que ces actions compromettent l’objectivité des médias et leur rôle crucial dans l’éclairage du public sur les décisions de l’Instance.

Le syndicat avertit que ces pratiques risquent de détériorer davantage le climat électoral et rend le travail des journalistes plus difficile. Il appelle tous les journalistes impliqués dans la couverture de l’élection à rester vigilants, à défendre leur droit à exercer leur profession sans contraintes et à se préparer à toute action de protestation contre la politique de restriction de l’ISIE, qui sera annoncée prochainement.

Gnetnews