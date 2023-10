Le Trésor américain décide des sanctions contre Hamas, des frappes ont été perpétrées contre des installations iraniennes, selon Austin

Le trésor américain a imposé une deuxième batterie de sanctions financières contre Hamas, dans la foulée de l’opération, Déluge d’el-Aqsa, déclenchée par les brigades el-Qassem, branche militaire du mouvement de résistance islamiste, le 07 Octobre dernier.

Les nouvelles sanctions visent des responsables de Hamas en Iran, et des membres des gardiens de la révolution, a affirmé le Trésor américaine, rapporte al-Jazeera, citant Reuters.

Ce faisant, le chef d’Etat à la Défense US, Lloyd Austin, a annoncé que « les Etats-Unis ont lancé des frappes contre deux installations utilisés par les gardiens de la révolution iraniens, et des groupes qui lui sont affiliés, en riposte à une série d’attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie ».

« Ces frappes ont été perpétrées, sur ordre du président américain, Joe Biden, dans le cadre du principe d’autodéfense, les Etats-Unis ne toléreront pas les attaques contre les Américains, et vont défendre leurs intérêts », a souligné le chef du Pentagone.

Lloyd Austin a affirmé que « ces frappes sont dissociées du conflit entre Israël et le mouvement de résistance, Hamas, et ne constituent pas un tournant dans l’approche de Washington envers le conflit ».

« Les attaques appuyées par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et devront cesser », a-t-il exigé.

Le Secrétaire d’Etat américain à la Défense avait averti, il y a quelques jours, contre toute régionalisation du conflit, et avait mis en garde « tout pays, ou organisation qui seraient tentés d’élargir le conflit du Moyen-Orient ».

L’administration américaine appuie, néanmoins, la guerre génocidaire menée par l’entité sioniste contre la bande de Gaza, et est favorable à une invasion terrestre d’ampleur, un scénario qui fait redouter le pire à la région.

