Le Zamalek furieux contre Sassi ! Ahmad Hassan : « Il vaut mieux le vendre »

Le Zamalek avait déjà annoncé qu’il infligerait une amende record à l’internationla tunisien Ferjani Sassi après avoir tenté d’agresser l’arbitre du match qui avait opposé les Blancs à Al Masry. Les dirigeants du club cairote soupçonnent le joueur d’avoir fait exprès pour être expulsé afin de rejoindre le plus rapidement possible le stage de l’équipe de Tunisie qui disputera deux matchs amicaux : « Une enquête sera ouverrte à ce sujet. La FTF ne nous a pas informés de la convocation de Sassi. Pour nous, il s’est absenté des dernières séances d’entrainements et il sera lourdement sanctioné ».

De son côté, l’ex joueur du Zamalek, Ahmad Hassan a déclaré : » Le club de Mansour ferait mieux de vendre Sassi pour encaisser le maximum d’argent au lieu de le laisser partir gratuitement ».

GnetNews