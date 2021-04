Les Etats-Unis appuieront la Tunisie, sans ses négociations avec le FMI, en Mai à Washington

L’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blome, a affirmé le soutien de son pays à la Tunisie, dans ses négociations avec le fonds monétaire international (FMI), en vue de mobiliser les ressources financières nécessaires.

Reçu hier jeudi par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, au palais du gouvernement à la Kasbah, le diplomate américain a ajouté que « l’administration américaine était pleinement disposée à soutenir les efforts de développement, et à faire réussir le processus démocratique en Tunisie ».

Blome a salué les avancées réalisées par le programme de développement conduit par la fondation américaine « Millenium Challenge Corporation » (Défi du Millénaire), qui mettra à disposition environ 500 millions de dollars, comme don pour appuyer l’économie nationale, notamment dans les secteurs du transport et de l’agriculture.

Le locataire de la Kasbah a passé en revue les réformes économiques que le gouvernement compte engager la prochaine période, et la coordination des efforts avec les amis de la Tunisie, pour mobiliser le soutien avant les négociations avec le fonds monétaire international (FMI).

Une délégation tunisienne se rendra début Mai à Washington, pour rencontrer les représentants du Fonds monétaire international et de la banque mondiale, et leur présenter le programme de réformes économiques que le gouvernement compte mettre en œuvre.

Le but est de convaincre ces institutions financières de la nécessité d’appuyer et d’accompagner la Tunisie dans son programme de réforme, comme l’avait déclaré récemment le ministre de l’Économe, des Finances et de l’appui à l’investissement, Ali Kooli.

