Les factions palestiniennes signent la déclaration d’Alger pour la réconciliation, l’unité, et les élections

Seize factions palestiniennes ont signé, hier jeudi 13 octobre, la déclaration d’Alger, pour une réconciliation nationale, au palais des congrès à la capitale algérienne, en présence du président algérien, Abdelmajid Tebboune, du ministre des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra, ainsi que de hauts responsables civils et militaires, et d’ambassadeurs accrédités en Algérie.

Parmi les responsables palestiniens présents à Alger, à cette occasion, figurent, Azzem Ahmed, du mouvement Fatah, et Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement, Hamas.

Dans une allocution, le chef de l’Etat algérien, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que cette déclaration porte une symbolique particulière, en étant signée dans la même salle, où le défunt président palestinien et martyr Yasser Arafat, a annoncé la création de l’Etat palestinien.

Tebboune a formulé le vœu que cet accord soit un prélude à l’annonce de l’Etat palestinien dans les frontières de juin 1967, avec pour capitale al-Quds el-Sherif.

Le président algérien a remercié les factions palestiniennes d’avoir répondu à l’appel du peuple palestinien à l’unité, et d’être présents à Alger pour ce faire.

La déclaration d’Alger comprend neuf clauses portant notamment sur la consolidation du rôle de l’organisation de libération de la Palestine (OLP), et l’activation de ses institutions, avec la participation de l’ensemble des factions palestiniennes, étant le seul représentant légitime du peuple palestinien, avec toutes ses composantes.

L’accord inter-palestinien porte également sur l’accélération de la tenue d’élections générales présidentielles et législatives dans la bande de Gaza, en Cisjordanie, et àl-Quds, capitale de la Palestine, conformément aux lois en vigueur, au plus tard dans une année depuis la date de la signature.

La déclaration algéroise prône, par ailleurs, l’unification des institutions nationales palestiniennes, la mobilisation des énergies et ressources nécessaires pour la mise en œuvre de projets de reconstruction, et la consolidation de l’infrastructure, de manière à renforcer la résistance du peuple palestinien, face à l’occupation israélienne.

Gnetnews