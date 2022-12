Les partis socio-dÃ©mocrates appellent Ã  manifester ce samedi 10 dÃ©cembre

Les partis socio-démocrates appellent à manifester ce samedi 10 décembre

Les partis Attayar, Al Jomhouri, Ettakatol, Al Qotb et le Parti des Travailleurs ont appelé à manifester ce samedi 10 décembre à occasion de la Journée internationale des Droits de l’Homme.

Le slogan choisi pour cette marche est « Défendre la démocratie », rejetant ainsi les prochaines élections législatives du 17 décembre qu’ils considèrent comme étant « une mascarade » et voulant préserver les droits et les libertés publiques et individuelles, lit-on dans un communiqué conjoint.

Le départ de cette marche se fera devant le Jardin du Passage, à 11h, pour prendre ensuite la direction de l’Avenue Habib Bourguiba.

Gnetnews