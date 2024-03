Ramadan 2024 : Des plats indétrônables, entre tradition et convivialité !

Au cœur du mois sacré du Ramadan en Tunisie, la cuisine revêt une importance particulière, mêlant tradition, convivialité et générosité. Ce mois de jeûne est bien plus qu’une simple abstinence alimentaire ; il représente un moment de partage familial et communautaire, où les repas prennent une dimension spirituelle et culturelle singulière.

Parmi les incontournables de cette période, les plats emblématiques se distinguent par leur authenticité et leur richesse gustative, offrant un véritable festival de saveurs et de traditions. Découvrez avec nous les délices culinaires du Ramadan en Tunisie, où chaque plat raconte une histoire et chaque repas devient une célébration de la vie et de la tradition.

Soupes

La soupe d’orge (Chrobet ch3ir) : Un mets réconfortant qui incarne la quintessence de la cuisine tunisienne. Cette soupe, concoctée avec soin, débute par le trempage des grains d’orge pendant des heures, avant d’être mijotée dans un bouillon riche en épices, en légumes et en morceaux de viande tendre d’agneau ou de poulpe. L’ail, pilier de la cuisine tunisienne, est utilisé avec générosité pour parfumer cette soupe qui réchauffe les cœurs et les estomacs.

La soupe Langue d’oiseau : Une autre délicieuse option pour entamer le repas du soir pendant le Ramadan. Dans cette soupe, des petites pâtes, appelées « langue d’oiseau », sont cuites dans un bouillon parfumé à l’ail, aux épices et aux herbes fraîches. Elle est souvent agrémentée de morceaux de viande d’agneau ou de poulet pour plus de richesse en protéines et de saveur.

Le sder : Un plat emblématique qui évoque à la fois tradition et convivialité. La base de cette soupe est une sauce tomate mijotée lentement, aromatisée avec de l’ail et du carvi, puis agrémentée de grains de semoule moyenne. Le secret réside dans l’ajout de petites boulettes de viande hachée assaisonnée, qui confèrent à ce plat une texture et une saveur uniques. Pour compléter le festin, des « felfel bar abid » (piments forts marinés) et des rondelles de citron confit sont disposés sur le dessus pour un contraste de saveurs étonnant.

Salades et bricks

Les bricks à l’oeuf : Ces petites merveilles croustillantes sont composées d’une farce généreuse d’oignons sautés, de persil frais haché, de thon émietté et éventuellement de fromage râpé pour plus de gourmandise. Le tout est enveloppé dans une feuille de brick fine et dorée, puis cuit jusqu’à obtenir une texture croustillante à l’extérieur et fondante à l’intérieur. Le jaune d’œuf coulant au moment de la dégustation ajoute une touche de crémeux irrésistible.

La slata mechouïa : Une salade pleine de caractère, où les piments rouges grillés apportent une saveur fumée et piquante, tandis que les tomates juteuses et l’ail confèrent une fraîcheur et une profondeur de goût incomparables. Cette salade est souvent servie avec du pain frais pour accompagner les repas du Ramadan.

Ommek houria : Une salade simple mais délicieuse, où les carottes bouillies sont écrasées en purée et assaisonnées avec de l’ail écrasé et de l’harissa pour une touche de piquant. Garnie d’œufs durs, d’olives et de thon, cette salade est un accompagnement parfait pour les plats principaux.

Plats de résistance

Les spaghettis à la sauce tomate (Ma9rouna bel Salsa) : Un plat réconfortant qui réunit deux cultures culinaires bien-aimées : la cuisine italienne et la cuisine tunisienne. Les spaghettis sont servis avec une sauce tomate maison, agrémentée d’herbes fraîches, d’ail et éventuellement de viande d’agneau, de poulet ou de poisson pour plus de saveur et de substance.

Le Kaftegi : Une explosion de saveurs végétales dans un plat simple mais délicieux. Les légumes sont frits un à un jusqu’à ce qu’ils soient dorés et croustillants, puis mélangés avec de l’harissa et du carvi pour une touche de piquant. Ce plat peut être servi en accompagnement d’une viande grillée ou tout simplement avec du pain frais pour un repas végétarien satisfaisant.

En somme, les plats cultes du Ramadan en Tunisie sont bien plus que de simples recettes ; ce sont des symboles de partage, de tradition et de générosité. Chaque plat raconte une histoire, chaque saveur évoque un souvenir, et chaque repas réunit famille et amis dans un esprit de convivialité et de bienveillance. En ces temps de célébration et de réflexion, la cuisine tunisienne nous rappelle l’importance de la tradition et de la culture dans nos vies, et nous invite à savourer chaque instant avec gratitude et joie.

Wissal Ayadi