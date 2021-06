« Les touristes français retourneront en Tunisie, aussitôt la pandémie surmontée » (Castex)

Le Premier ministre français, Jean Castex, a considéré ce jeudi 03 Juin que sa présence en Tunisie, avec une délégation de haut niveau, traduit « la coopération étroite et le rapprochement entre les deux peuples ».

Intervenu ce jeudi 03 Juin, deuxième jour de sa visite en Tunisie, à la rencontre économique tuniso-française organisée par l’UTICA, sous le signe du partenariat tuniso-français pour une plateforme d’innovation régionale, Castex a souligné que « 30 mille Français résident en Tunisie, et 8 mille Tunisiens résident en France ».

Il a ajouté que « la France est la première destination des étudiants tunisiens », affirmant « l’intention du retour des touristes français à leur destination de prédilection, aussitôt la crise sanitaire surmontée ».

En termes d’investissement, Castex a indiqué que 1400 entreprises françaises implantées en Tunisie emploient plus de 150 mille personnes dans de nombreuses spécialités.

La France et l’Europe sont au fait des atouts préférentiels de la Tunisie en termes d’investissement, avec son capital humain instruit et capable d’innover et de créer des richesses, a-t-il souligné en substance.

Le Premier ministre français a indiqué que de nombreuses conventions seront signées lors de la réunion du haut conseil de coopération tuniso-français pour accompagner les réformes du gouvernement, assurant la Tunisie du soutien de la France, dans ses négociations avec le FMI et les partenaires internationaux.

Le chef du gouvernement, Hichem Méchichi, a indiqué, quant à lui, que le haut conseil de coopération tuniso-français prépare la période de l’après-coronavirus, et comprend plusieurs accords de partenariat dans les domaines de l’économie, de la justice, de la défense, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Méchichi a évoqué la politique industrielle de l’Etat qui se traduit par l’instauration « d’une économie verte », investissant dans les énergies renouvelables, et accordant un intérêt au capital humain et aux compétences locales.

