L’Espérance affrontera l’effectif le plus cher de l’histoire : 1,656 milliard d’euros

Agences- 1,656 milliard d’euros. C’est la folle somme obtenue en additionnant les valeurs de l’ensemble des joueurs formant l’effectif de Chelsea au terme de l’année comptable 2024. Un calcul effectué et révélé par l’UEFA au sein d’un rapport intitulé « European club finance and investment landcape », qui place les Blues devant les totaux atteints par Manchester United en 2023 (1,42 milliard d’euros) et le Real Madrid en 2020 (1,33 milliard d’euros).

Les Blues ont recruté 41 joueurs depuis le rachat du club par Todd Boehly en 2022. L’Équatorien Moises Caicedo (116 millions d’euros), ou l’Argentin Enzo Fernandez (121 millions d’euros) en font notamment partie.