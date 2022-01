L’Espérance bientôt en bourse via Taraji Mobile et Taraji Store

Selon Tustex, l’Espérance Sportive de Tunis va introduire la bourse de Tunis via ses deux activités : Taraji Mobile et Taraji Store. Cette opération sera pilotée par l’intermédiaire MAC SA et devrait permettre au club Sang et or de lever environs 25 millions de dinars de la part d’investisseurs mais aussi de ses propres supporters.

L’annonce de l’introduction en bourse de l’EST devrait être faite durant le mois de janvier.

GnetNews