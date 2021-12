L’Espérance et Elyes Cheti de plus en plus distants

L’Espérance Sportive de Tunis et son international algérien Elyes Cheti semblent se diriger vers la séparation. Le club Sang et or a d’baord plié le dossier des sommes demandées par la joueur et son agent. Sauf que les sirennes des clubs du Qatar et d’autres pays du golfe auraient donné envie au joueur de changer d’air le plus rapidement possible.

Selon des sources proches du parc B, il semblerait qu’une solution de séparation à l’amiable serait à l’étude. La décision finale devrait être prise avant la fin de l’année.

GnetNews